Γεμάτο Γιάννη το top-5 των Μπακς στους τελικούς της Ανατολής (vid)

Μπορεί να προσπάθησαν στην μετά από χρόνια επιστροφή τους στους τελικούς της Ανατολής, ωστόσο απέναντι στους καλύτερους όπως αποδείχθηκε Ράπτορς, οι Μπακς δεν τα κατάφεραν μένοντας εκτός τελικών του NBA. Οι Καναδοί επικράτησαν με 4-2 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παλεύει και με το παραπάνω, αλλά να μην φτάνει μαζί με την ομάδα του ως το τέρμα.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν θεαματικός στους τελικούς της Ανατολής, με τα... ελάφια να τον έχουν στις 4 από τις 5 φάσεις του top-5 που έφτιαξαν. Συγκεκριμένα ο Γιάνναρος έχει μία τάπα και τρία θεαματικά καρφώματα.

Top Five Plays of the Eastern Conference Finals!! #FearTheDeer | @BMOHarrisBank pic.twitter.com/ki2vMeSiOQ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 29, 2019