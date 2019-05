Για 5η σερί σεζόν ο Κλέι θα παίξει στους τελικούς.

Φέτος μας χάρισε φοβερές στιγμές και το ΝΒΑ διάλεξε τις καλύτερες.

Δεν θα μπορούσε να λείπει το ρεκόρ με τα 14 τρίποντα σε ένα ματς!

Record-breaking performances & more... @KlayThompson's BEST PLAYS of the 2018-19 NBA Regular Season & #NBAPlayoffs! #StrengthInNumbers

GSW / TOR, Game 1

Thursday, 5/30

9pm/et ABC pic.twitter.com/ADJnJKKLU7

— NBA (@NBA) 27 Μαΐου 2019