Mπρόγκντον: «Το... διασκεδάσαμε στους Μπακς, δεν ξέρω για την free agency»

Aναλυτικά τα όσα είπε στην exit interview των Μπακς ο γκαρντ της ομάδας

«Είχαμε μια υπέροχη σεζόν, παρόλο που απογοητευτήκαμε με το τελείωμα. Στον τραυματισμό μου έμαθα πόσο πνευματικά έτοιμος είμαι. Σε σχέση με την τελευταία φορά που τραυματίστηκα, νομίζω πως...μεγάλωσα πολύ. Είναι δύσκολο να επιστρέφω πάλι σε ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά πιστεύω τα κατάφερα».

Για τη σειρά με το Τορόντο: «Ο Λέοναρντ ήταν υπέροχος, τους βοήθησε να τελειώσουν τη σειρά.

Για τους Μπακς: Το διασκεδάσαμε, ο Μπουντενχόλζερ έφερε μια διαφορετική κουλτούρα. Είχαμε πάντα ένα επίπεδο συγκέντρωσης, αλλά ότι κάναμε το κάναμε μαζί και το απολαμβάναμε. Απόλαυσα που επέστρεψα στα playoffs. Όταν είσα έξω για τόσο καιρό, φοβάσαι».

Για τη free agency (θα είναι restricted free agent το καλοκαίρι): «Δεν ξέρω θα δούμε»

