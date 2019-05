Νερς: «Πιθανόν εκτός για 10 μέρες ο Ανουνόμπι» (pic)

Όπως δήλωσε ο προπονητής των Τορόντο Ράπτορς την Δευτέρα (27/5), ο 22χρονος φόργουορντ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για άλλες 10 ημέρες μετά την επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα, όπερ και σημαίνει ότι θα χάσει τους τρεις πρώτους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο Ανουνόμπι αποτελεί ένα καλό «εργαλείο» στα χέρια του Νικ Νερς, αφού ερχόμενος από τον πάγκο προσφέρει 7 πόντους και 2,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 20,2 λεπτά συμμετοχής.

Nurse on OG: ‘probably about 10 days away from playing’

— Michael Grange (@michaelgrange) 27 Μαΐου 2019