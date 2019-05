Αντετοκούνμπο: «Δεν σκέφτομαι το MVP, μόνο ότι δεν θα παίξω στους τελικούς!» (vid)

Μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τους τελικούς του ΝΒΑ, ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε για τελευταία φορά στους εκπροσώπους του Τύπου στο Μιλγουόκι και μεταξύ άλλων υπογράμμισε την πεποίθησή του να μην χαλάσει ο κορμός της ομάδας.

«Είχαμε μια τρομακτική ομάδα. Με παίκτες που δεν ήταν εγωιστές οι οποίοι έπαιξαν όπως ακριβώς έπρεπε. Θέλω να επιστρέψουν όλοι οι free agents στην ομάδα και τη νέα χρονιά. Δεν θέλω να εμπλακώ στα θέμα του front office, απλά είπα στους συμπαίκτες μου αυτό που νιώθω» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Ήταν μια καταπληκτική σεζόν για την ομάδα. Με πολλές υποψηφιότητες για ατομικά βραβεία, 60 νίκες, καλή πορεία στα playoffs. Πολλές ομάδες λένε ότι μπορούν να γίνουν καλύτερες, αλλά εμείς πραγματικά μπορούμε να γίνουμε καλύτερη! Ξεκινώντας από τον εαυτό μου! Θέλουμε όλοι οι κάτοικοι στο Μιλγουόκι να χαίρονται, να είναι ενθουσιασμένοι για κάτι. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε του χρόνου από εκεί που σταματήσαμε φέτος».

Όσο για το ενδεχόμενο να πάρει το βραβείο του MVP; «Είμαι χαρούμενος που είμαι ανάμεσα στους τρεις φιναλίστ. Ελπίζω να πάρω το βραβείο. Αν όχι έχω πολλά χρόνια μπροστά μου να βοηθάω την ομάδα μου και να αποκτήσω ξανά την ευκαιρία να το κατακτήσω. Τώρα δεν το σκέφτομαι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι δεν θα παίξουμε την Πέμπτη στους τελικούς του ΝΒΑ.»

"I see what it takes to win games. I take pride in getting better, and it's something that I learned in this series."



