Ο πιτσιρικάς γιος του ΛεΜπρον βαδίζει στα βήματα του και φροντίζει να δείχνει μέσα στο παρκέ την πρόοδο που κάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Μπρόνι Τζέιμς για ακόμα μια φορά εντυπωσίασε, αφού κυνήγησε τον αντίπαλο του και τον έκοψε ψηλά, θυμίζοντας εξαιρετικά τον πατέρα του.

Bronny Jr. out here channeling his dad with the chase down block!

(via @ballislife)pic.twitter.com/di7zxDTPaO

— Yahoo Sports (@YahooSports) 26 Μαΐου 2019