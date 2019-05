Τζινόμπιλι: «Να δω τους Καμπάτσο και Λαπροβίτολα στο ΝΒΑ»! (pic)

Η ισπανική λίγκα ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα της σεζόν 2018-19 που αποτελείται από τους Νίκο Λαπροβίτολα (Μπανταλόνα), Φάκου Καμπάτσο (Ρεάλ), Σταν Οκόγιε (Σαραγόσα), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (Βαλένθια) και Έντι Ταβάρες (Ρεάλ).

«Πολύ υπερήφανος για τους πρώην συμπαίκτες μου στην εθνική Αργεντινής, Λαπροβίτολα και Καμπάτσο για τη διάκρισή τους. Τόσο υπερήφανος! Ελπίζω να τους δω σύντομα στο ΝΒΑ».

Σε ό,τι αφορά τον άσο της Μπανταλόνα, έπαιξε στους Σπερς τη σεζόν 2016-17, έχοντας 3.3 πόντους και 1.6 ασίστ μ.ό. σε 18 συμμετοχές.

Nico Lapro y Facu Campazzo en el mejor quinteto de la ACB. Enorme logro para mis amiguitos! Felicitaciones a ambos!!

So proud of my ARG former teammates Laprovittola and Campazzo for making it to the All-ACB First Team!! So proud of them! Hope to see them soon in the NBA. https://t.co/zBMtsjeWdN

