Ο Αντετοκούνμπο στα 5 πρώτα παιχνίδια έχει αριθμούς που... θυμίζουν Ντάνκαν! (pic)

Μπορεί οι Μπακς να δυσκολεύονται στα τρία τελευταία παιχνίδια και να μην έχουν καταφέρει να πάρουν νίκη κόντρα στους Ράπτορς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως κρατά τους θετικούς αριθμούς του.

Ο «Greek Freak» σε αυτά τα πέντε ματς των Τελικών της Ανατολής έχει 115 πόντους, 70 ριμπάουντ, 29 ασίστ και 13 μπλοκ, με τον τελευταίο που είχε καταφέρει κάτι τέτοιο να είναι ο Τιμ Ντάνκαν, που το είχε κάνει στους Τελικούς της Περιφέρειας το 2003.

Through the first 5 games of the Eastern Conference Finals, Giannis Antetokounmpo has totaled 115 points, 70 rebounds, 29 assists and 13 blocks. The last player to reach those totals through the first 5 games of a Conf. Finals was Tim Duncan in the 2003 Western Conference Finals. pic.twitter.com/1KRBL16LGb

— NBA.com/Stats (@nbastats) 24 Μαΐου 2019