Οι κορυφαίες αμυντικές πεντάδες ανακοινώθηκαν και σε αυτές δεν υπάρχει πουθενά το όνομα του Πατ Μπέβερλι.

Αυτό ενόχλησε τον Ντουέιν Ουέιντ, ο οποίος έκανε λόγο για ασέβεια.

«Είναι ασέβεια και λυπηρό να μην είναι ο Πατ Μπέβερλι στις πεντάδες. Να ρωτάτε τους παίκτες ποιοι πρέπει να μπαίνουν», έγραψε ο Flash, αφού οι επιλογές είναι των δημοσιογράφων του ΝΒΑ.

No @patbev21 on all defensive teamThats just disrespectful and sad. Ask the players who should be on it.

— DWade (@DwyaneWade) 23 Μαΐου 2019