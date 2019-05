Εστειλε γράμμα-στήριξης στον Γιάννη κι αυτός του έστειλε φανέλα και αυτόγραφο (vid)

Ένα αυτόγραφο και μια φανέλα μπορούν να κάνουν ένα παιδί χαρούμενο ειδικά αν δεν τα περιμένει.

Ένας πιτσιρικάς, μετά την ήττα των Μπακς από τους Σέλτικς, έστειλε ένα γράμμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να του δηλώσει ότι εκείνος τον στηρίζει και συνεχίζει να τον υποστηρίζει. Ο ηγέτης του Μιλγουόκι απάντησε και έστειλε πίσω στον μικρό ένα αυτόγραφο και μια φανέλα με τον πιτσιρικά να τρελαίνεται από την χαρά του με το αυτόγραφο του Γιάννη.

Η αντίδραση του τα λέει όλα:

After a loss in the second round, a young @Bucks fan wrote @Giannis_An34 a letter letting him know he was still rooting for him.

Giannis replied by signing his jersey and sending the kid a signed photo pic.twitter.com/5IBtnS6o6Z

— ESPN (@espn) 23 Μαΐου 2019