O Τάκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις επίσημες μετρήσεις πριν το draft (pics & vid)

Κανείς δεν ξέρει τι καριέρα μπορεί να κάνει στο ΝΒΑ ο Τάκο Φολ, αλλά τα χαρακτηριστικά του είναι εντυπωσιακά. Ο νεαρός έκανε τις απαραίτητες μετρήσεις για το επερχόμενο ντραφτ και τα νούμερα του είναι απίστευτα.

Ο Φολ έχει 2.31 ύψος, ζυγίζει 131 κιλά, κάνοντας ρεκόρ στα άλματα και στο άνοιγμα χεριών. Οι περισσότερες από τις μετρήσεις του δεν έχουν γίνει ξανά στο ΝΒΑ, ενώ σε όλα υπερέχει και του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Ο πιτσιρικάς είναι ένα θαύμα της φύσης, αλλά οι προβλέψεις του φετινού ντραφτ αυτή την στιγμή δεν τον δίνουν ιδιαίτερα ψηλά.

UCF's Tacko Fall official measurements at the NBA Combine: 7'5 1/4 without shoes, 7'7 with shoes, 289 pounds, 8'2 1/4 wingspan, 10'2 1/2 standing reach, 6.8% body fat. Tacko just broke every figure in our database for height, wingspan and reach, dating back to the 80s. pic.twitter.com/xNNwRuKZcK

— Jonathan Givony (@DraftExpress) 15 Μαΐου 2019