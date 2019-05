Τζέιμς, Λέοναρντ και Κόμπι οι παίκτες με τον μεγαλύτερο μέσο όρο πόντων σε playoffs! (pic)

Ο Λέοναρντ με τις φετινές εμφανίσεις του στα playoffs γράφει ιστορία και βάζει το όνομα του δίπλα σε εκείνα των κορυφαίων. Μαζί με ΛεΜπρον και Κόμπι Μπράιντ είναι οι τρεις παίκτες που οδηγούν την κούρσα σε μέσο όρο πόντων σε 15 παιχνίδια playoffs τα τελευταία 20 χρόνια.

Ο «Βασιλιάς» είναι πρώτος με 33.7 πόντους που είχε το 2017, με 32 πόντους ακολουθεί ο Λέοναρντ με τις φετινές του εμφανίσεις, τους ίδιους είχε ο ΛεΜπρον και το 2018, ενώ στην λίστα είναι και ο Κόμπι Μπράιντ με 31.9 από το 2008.

LeBron James

Kobe Bryant

Kawhi Leonard

These 3 players have the highest PPG average in NBA history through the first 15 playoff games. pic.twitter.com/5sx9oMFsiR

