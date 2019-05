Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Στιβ Κερ.

Οι Ουόριορς σκούπισαν τους Μπλέιζερς και ο προπονητής τους έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του ΝΒΑ που προκρίνεται σε 5 σερί τελικούς τα 5 πρώτα χρόνια της καριέρας του.

The first coach in NBA history to go to the Finals five straight years in his first five seasons.

@SteveKerr pic.twitter.com/bkzLmUGV8Y

— Golden State Warriors (@warriors) 21 Μαΐου 2019