Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρις Χέινς,η ομάδα του Πόρτλαντ και ο ηγέτης της θα συμφωνήσουν σε επέκταση συμβολαίου, η οποία αφορά τέσσερα χρόνια και $191 εκατομμύρια!

Ο Λίλαρντ είναι από το 2012 στους Μπλέιζερς και φέτος είχε κατά μέσο όρο 25.8 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ.

Damian Lillard, Blazers are expected to agree to a four-year, $191M supermax extension this offseason, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/XHnO3Gqalb

— Bleacher Report (@BleacherReport) 21 Μαΐου 2019