Ράπτορς - Μπακς 118-112: Το καλάθι του Μίντλετον που έστειλε το ματς στην παράταση! (vid)

Το ματς στο Τορόντο μεταξύ Ράπτορς και Μπακς ήταν για γερά νεύρα, με τους γηπεδούχους να είναι εκείνοι που επικράτησαν μετά από δύο παρατάσεις. Ο Κρις Μίντλετον ήταν εκείνος που στην κανονική διάρκεια πήρε την ευθύνη και πήγε μέχρι μέσα για να επιμείνει και να κάνει το σκορ 96-96 και να δώσει ακόμα μια ευκαιρία στα «Ελάφια».

Khris Middleton stays with the play and we're going to OVERTIME in Game 3!#FearTheDeer 96#WeTheNorth 96#NBAPlayoffs on @NBAonTNT pic.twitter.com/3wu3fodVBv

— NBA (@NBA) 20 Μαΐου 2019