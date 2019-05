Ο Λάνγκντον νέος GM στους Πέλικανς! (pic)

Ο άλλοτε σταρ της EuroLeague με δύο τρόπαια στο παλμαρέ του ως παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα αφήσει τους Νετς όπου ήταν assistant GM προκειμένου να πάρει... προαγωγή στους Πέλικανς.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Τράγιαν Λάνγκτον θα είναι ο νέο GM για την ομάδα της Νέας Ορλεάνης και θα βρεθεί στο πλευρό του Ντέιβιντ Γκρίφιν.

New Orleans has agreed on deal with Brooklyn assistant general manager Trajan Langdon to make him the new GM working alongside David Griffin, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 19 Μαΐου 2019