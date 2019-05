Γιάννης: «Αν έρθουν Έλληνες να μας υποστηρίξουν θα είναι τέλεια» (vid)

Οι Μπακς ετοιμάζονται για το σημαντικό Game 3 του Τορόντο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε καθώς εκεί βρίσκονται πολλοί Έλληνες.

Ο ηγέτης των «Ελαφιών» τόνισε ότι εκτιμά την υποστήριξη, αλλά οφείλει να είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι.

«Έχω παίξει ξανά στο Τορόντο πριν από δύο χρόνια, είδα μία ή δύο ελληνικές σημαίες εκεί. Εκτιμώ οποιονδήποτε Έλληνα βγαίνει εκεί έξω και με υποστηρίζει, αλλά στο τέλος της ημέρας προσπαθώ να μην δίνω σημασία στις κερκίδες, αλλά θέλω να συγκεντρωθώ στο Game 3 και όσα πρέπει να κάνουμε, αλλά αν έρθουν Έλληνες να υποστηρίξουν εμένα και την ομάδα θα είναι τέλεια».

"I appreciate any Greeks that come out there and support me."

Giannis on the Raptors' crowd as the series heads to Toronto. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/odgFbAEnUz

— NBA TV (@NBATV) 18 Μαΐου 2019