Μεγάλη άμυνα από τον Ιγκουοντάλα και τεράστιο κλέψιμο στον Λίλαρντ στην τελευταία φάση του Game 1.

Ο Iggy έκλεψε το πορτοφόλι του Dame και έφυγε για τα αποδυτήρια, εκεί όπου το πανηγύρισε με χαρακτηριστική κίνηση.

Δείτε το

Iggy after stealing it from Dame to seal the game pic.twitter.com/4uqO9hds6X

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 17 Μαΐου 2019