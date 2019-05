Λίλαρντ: «Ένιωσα επαφή από τον Ιγκουοντάλα, δεν θα μας... σκουπίσουν» (vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ρεάλ Μαδρίτης! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Για τη φάση στην οποία ο Ιγκουοντάλα του έκλεψε την μπάλα στο Game 2 και χάρισε τη νίκη στους Ουόριορς μίλησε ο Λίλαρντ.

«Δύσκολο για τους διαιτητές να πάρουν σφύριγμα σε αυτό το σημείο. Ο Ιγκουοντάλα μου άρπαξε το χέρι και για λίγο δεν έλεγχα καλά τη μπάλα. Προσπάθησε να σουτάρω, αλλά έβαλε χέρι στην μπάλα. Ένιωσα πως υπήρχε επαφή. Δύσκολο να πάρεις το σφύριγμα, το θεώρησε καλή άμυνα», ενώ έδειξε σίγουρος πως δεν θα σκουπιστεί το Πόρτλαντ από τους Ουόριορς.

«Αμφιβάλω πως αυτό θα είναι το τελευταίο μας ματς στην Οracle Arena. Σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε εδώ»

— ESPN (@espn) 17 Μαΐου 2019