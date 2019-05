Ερνανγκόμεθ: Χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν χάνει το Παγκόσμιο (pic)

Χειρουργείο για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για να λύσει το θέμα στους κοιλιακούς προσαγωγούς, ο οποίος θα χρειαστεί να μείνει στα... πιτς για 2-3 εβδομάδες.

Πάντως ο Ισπανός ανέφερε πως δεν πρόκειται να χάσει το Παγκόσμιο της Κίνας, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Ντένβερ για να προετοιμαστεί για τη νέα σεζόν/

Φέτος ο παίκτης του Ντένβερ μετρά 5.8 πόντους και έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς Δύσης με την ομάδα του.

The Nuggets did not release a timeline for Hernangomez’s rehab from his core muscle surgery, but he did outline his summer schedule in his exit interview with media.

It sounds like three weeks recovering in Denver before rehabbing back in Spain.

Here is his full schedule: pic.twitter.com/tsGzY00rEF

— T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) 16 Μαΐου 2019