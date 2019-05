Εμπίντ: «Η απογοήτευση το κίνητρο μου για να γίνω καλύτερος και δυνατότερος» (pic)

Οι Σίξερς δεν κατάφεραν να φτάσουν στους Τελικούς της Ανατολής και ο Λέοναρντ ήταν εκείνος που έστειλε τους Ράπτορς εκεί. Ο Εμπίντ αφού ηρέμησε αποφάσισε να ανεβάσει το δικό του μήνυμα και να δώσει το σύνθημα για την συνέχεια.

«Τρομερή σεζόν. Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου και εκτιμώ όλη την υποστήριξη που μας δώσατε όλη την σεζόν. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αλλά αυτό είναι το κίνητρο που χρειάζομαι και με κάνει να πιστεύω ότι θα επιστρέψω ακόμα καλύτερος και δυνατότερος».

Hell of a season. Proud of my guys and I appreciate all the support you guys gave us all season long. Extremely disappointed and fell short of our goal but this is the motivation I needed and best believe I’ll be BACK EVEN BETTER AND STRONGER #TheProcess pic.twitter.com/sN7ufCM1pD

