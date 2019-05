Αποθέωσαν Σακίλ οι φίλοι των Μπακς (vid)

Μεγάλη μέρα η σημερινή για τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς η ομάδα του Μιλγουόκι επιστρέφει σε τελικούς Ανατολής μετά από χρόνια. Οι... πράσινοι υποδέχονται τους Ράπτορς και φυσικά στο Fiserv Forum δεν θα πέφτει καρφίτσα. Όχι μόνο μόνο μέσα, αλλά και έξω στον περιβάλλοντα χώρο. Εκεί βρίσκονται και οι συντελεστές της σχετικής εκπομπής του TNT, με τον κόσμο να αποθεώνει τον Σακίλ Ο' Νιλ που με την σειρά του τραβούσε βίντεο.

The crowd at Fiserv Forum is LIT for @SHAQ and @NBAonTNT!!#FearTheDeer | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/oX9klUb1VM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 16, 2019