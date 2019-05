Όταν οι πιτσιρικάδες Στεφ και Σεθ έπαιζαν μονάκι το 2002 (vid)

Η οικογένεια Κάρι ζει για το μπάσκετ. Από τον πατέρα Ντελ μέχρι τα παιδιά του, Στεφ και Σεθ.

Οι δυο τους διασταύρωσαν τα ξίφη τους στους τελικούς Δύσης, με τον παίκτη των Ουόριορς να κερδίζει την πρώτη μάχη.

Αλλά οι πιο αθώες κόντρες ήρθαν πολλά χρόνια πριν, όταν ήταν πιτσιρικάδες.

Δείτε το... μονάκι τους το 2012. Από τότε το... είχε το τριποντάκι ο Στεφ.

Young Steph and Seth Curry play 1-on-1 against each other in 2002.

Tonight, @StephenCurry30 & @sdotcurry face off in the Western Conference Finals. pic.twitter.com/ouHX3SkfN2

