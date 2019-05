«Σίγουρα στους Νικς ο Ντουράντ, προσπαθεί να πείσει και άλλους» (vid)

Οι Νικς είναι φαβορί για να αποκτήσουν τον Κέβιν Ντουράντ στην free agency του καλοκαιριού, ενώ σενάρια υπάρχουν και για τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Σύμφωνα με τον γνωστό παρουσιαστή Colin Cowherd ένας πρώην παίκτης του ΝΒΑ του είπε πως ο KD θα πάει 100% στους Νικς, ενώ ήδη προσπαθεί να πείσει και άλλους παίκτες να κάνουν το ίδιο.

Η Νέα Υόρκη θα παίξει τα... ρέστα της το καλοκαίρι για να δημιουργήσει ένα εκπληκτικό δίδυμο με τους Ντουράντ και Uncle Drew.

Πάντως δεν ήταν τυχερή στη draft lottery, αφού θα διαλέξει 3η στο draft και έτσι είναι σχεδόν απίθανο να της αφήσουν τον Ζάιον Ουίλιαμσον.

"An NBA veteran player that's very, very connected told me 15 minutes ago: KD to the Knicks is 100% done and he's made calls to other players." — @ColinCowherd pic.twitter.com/1dhaaa7F29

— Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) 14 Μαΐου 2019