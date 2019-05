Η Σόνια Κάρι πανηγυρίζει τρίποντο του Στεφ με φανέλα Μπλέιζερς! (vid)

Οι Κάρι αποφάσισαν να ρίξουν κέρμα για τις φανέλες που θα φορέσουν και η μπροστινή πλευρά τουλάχιστον της Σόνια Κάρι ήταν εκείνη του Πόρτλαντ, για τον Σεθ Κάρι. Όπως ήταν λογικό δεν μπορούσε να αντισταθεί στο να πανηγυρίσει για τον άλλο της γιο και έτσι μετά από ένα τρίποντο του Στεφ σηκώθηκε και χειροκροτούσε. Όπως σχολίασε και ο άσος των Ουόριορς την ρώτησε ποιον υποστηρίζει, αφού ήταν περίεργο να βλέπει την μητέρα του να πανηγυρίζει με την φανέλα της αντίπαλης ομάδας.

oh wow look at that even Blazers fans cheering Steph right now pic.twitter.com/J4e3wFg7Ld

— RJ Morwob (@WorldWideWob) 15 Μαΐου 2019