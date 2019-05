Οι Πέλικανς κάνουν δικό τους τον Ουίλιαμσον! (pics)

Τα φετινά draft αναμένονται πως και πως στο NBA, αν και για την ακρίβεια όλοι περίμαναν το Draft Lottery, όπου οι ομάδες που δεν προκρίθηκαν στα playoffs θα μάθαιναν το νούμερο που θα είχαν και φυσικά όλοι ήθελαν το 1 γιατί εκεί δεσπόζει η παρουσία του φοβερού και τρομερού Ζάιον Ουίλιαμσον.

Τυχεροί και με το παραπάνω αποδείχθηκαν οι Πέλικαν οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διαλέξουν στο νούμερο και 1 και φυσικά θα κάνουν δικό τους τον αστέρα του Ντικούκ. Στο 2 διαλέγουν οι Γκριζλ, στο 3 οι Νικς και την πεντάδα κλείνουν οι Λέικερς και οι Καβαλίερς.

Αναλυτικά μετά την σημερινή κλήρωση οι ομάδες που θα διαλέξουν τα πρώτα 14 pick έχουν ως εξής:

1. Πέλικανς

2. Γκριζλς

3. Νικς

4. Λέικερς

5. Καβαλίερς

6. Σανς

7. Μπουλς

8. Χοκς

9. Ουίζαρντς

10. Χοκς

11. Τίμπεργουλβς

12. Χόρνετς

13. Χιτ

14. Σέλτικς μετά από ανταλλαγή

Watch the 2019 #NBADraftLottery Presented by State Farm in Chicago.https://t.co/YzlAtHrrJx

— NBA (@NBA) May 15, 2019