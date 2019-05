ΝΒΑ: Υποψήφιος για τους Τίμπεργουλβς ο Φιντς (pic)

Ο 49χρονος πρώην βοηθός προπονητής των Ρόκετς (2011-16), των Νάγκετς (2016-17) και των Πέλικανς (2017-19) θα περάσει από συνέντευξη για τη θέση του head coach στους Τίμπεργουλβς, έχοντας συνεργαστεί στο παρελθόν με τον νυν πρόεδρο της Μινεσότα, Γκέρσον Ρόσας στο Χιούστον.

Ο Φιντς έχει κοουτσάρει την εθνική Μεγάλης Βρετανίας σε δυο EuroBasket (2009, 2011) και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

The Timberwolves have secured permission to interview New Orleans Pelicans assistant Chris Finch for their coaching vacancy, according to league sources. Finch and new Wolves president of basketball operations Gersson Rosas worked together in Houston

— Marc Stein (@TheSteinLine) 14 Μαΐου 2019