Μπράουν: Παραμένει στους Σίξερς (pic)

Παρόλο που υπήρχαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως ο Μπράουν θα απολυθεί, αν οι Σίξερς ηττηθούν στο Game 7 κόντρα στους Ράπτορς, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ο προπονητής της Φιλαδέλφεια θα παραμείνει στην ομάδα και τη νέα σεζον, συνεχίζοντας το περίφημο trust the process με σημείο αναφοράς τον Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Μπράουν συναντήθηκε με τον GM Έλτον Μπραντ για να συζητήσει τις προτεραιότητες της offseason για το draft και τη free agency.

Brett Brown will return as the Philadelphia 76ers coach next season, managing partner Josh Harris told ESPN on Monday night. Harris, Brown and GM Elton Brand met today to discuss offseason priorities, including draft and free agency.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 14 Μαΐου 2019