Το είδαμε μέσα από το παρκέ, το ακούσαμε σε πέντε γλώσσες, κατέκτησε την πρωτιά στο ΤΟΡ 5, έγραψε ιστορία, προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα κι έκανε τον Εμπίντ να κλάψει.

Τώρα, «ντύθηκε» και με την μουσική της γνωστής ταινίας «Avengers» και είναι ό,τι πιο πωρωτικό έχεις δει!

Kawhi Leonard’s game winner to the Avengers music is the most satisfying thing I have ever seen pic.twitter.com/IopFLXTHlf

— Ryley (@PrimetimeRyley) 13 Μαΐου 2019