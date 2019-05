Ο Εμπίντ έκλαιγε στον ώμο του Γκασόλ που έσπευσε να τον παρηγορήσει! (vids)

Δεν πρόλαβε να πάει συμπαίκτης του, αλλά πρόλαβε να πάει δίπλα στον Εμπίντ ο Μαρκ Γκασόλ. Ο σέντερ της Φιλαδέλφια δεν άντεξε τον αποκλεισμό και ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος του αγώνα και πρώτος που πήγε πάνω του ήταν ο έμπειρος παίκτης των Ράπτορς. Ο Εμπίντ έμεινε στον ώμο του και έκλαιγε με λυγμούς, για να ακούσει τα λόγια του αντιπάλου του, πριν έρθουν οι συμπαίκτες του για να τον πάρουν.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Εμπίντ τόνισε ότι σέβεται τον Ισπανό και ότι θα βρεθεί σε αυτή την θέση και σε καλύτερη στο μέλλον.

Thought this was a beautiful moment here. Marc Gasol showing great humanity and care amid his team's celebration, and Joel Embiid showing his raw emotion and desire. This is truly what it's all about.

(props to u/suzukigun4life on @NBA_Reddit for the clip) pic.twitter.com/7j4Dg6UGUw

— Peter Edmiston (@peteredmiston) 13 Μαΐου 2019