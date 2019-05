Για ακόμη μια φορά ο Τζέιμς Χάρντεν δεν μπόρεσε να παίξει τελικούς με τους Ρόκετς.

Ο Μούσιας είχε 35 πόντους στο Game 6, αλλά η ομάδα του αποκλείστηκε.

Ο ηγέτης του Χιούστον μίλησε για την επόμενη μέρα της ομάδας του και τόνισε πως ξέρει τι χρειάζονται οι Ρόκετς για να βελτιωθούν στο μέλλον.

Δείτε τις δηλώσεις του

James Harden says he knows exactly what the Rockets need to do to get over the hump. pic.twitter.com/g3IFs5wSAy

— ESPN (@espn) 11 Μαΐου 2019