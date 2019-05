Μάτζικ για Κάρι: «Ένας εκ των κορυφαίων clutch παικτών της ιστορίας!» (pic)

Ο Στεφ Κάρι ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Ρόκετς, αλλά στη συνέχεια... σεληνιάστηκε με 33 στο 2ο ημίχρονο.

Η εμφάνιση του ταχυδακτυλουργού των Ουόριορς δεν πέρασε απαρατήρητη από τον τεράστιο Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος... υποκλίθηκε στον Στεφ, λέγοντας πως είναι ένας εκ των κορυφαίων clutch παικτών στην ιστορία της λίγκας.

«Ο Στεφ Κάρι δεν είναι μόνο ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ όλων των εποχών. Είναι ένας από τους κορυφαίους clutch παίκτες που έχουν βγει στο παιχνίδι. 33 πόντοι στο 2ο ημίχρονο για να οδηγήσει τους Ουόριορς στην πρόκριση», έγραψε στο twitter.

Steph Curry is not only one of the greatest shooters we’ve ever seen, he is one of the greatest clutch players the game has ever seen. 33 points in the second half to lead his Warriors over the Houston Rockets...Incredible!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 11 Μαΐου 2019