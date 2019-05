Yπόκλιση ΛεΜπρόν σε Ουόριορς: «Ποτέ μην υποτιμάς την καρδιά του πρωταθλητή» (pics)

Oι Ουόριορς... καθάρισαν τους Ρόκετς, αφού έκαναν break στο Game 6 και πέρασαν στους τελικούς Δύσης, με τον Κάρι να κάνει... όργια στο 2ο ημίχρονο.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που έχει δώσει επικές μάχες με τους... πολεμιστές τα τελευταία χρόνια στα playoffs, τους έβγαλε το καπέλο, λέγοντας πως ποτέ δεν θα πρέπει να υποτιμά κάποιος την καρδιά του πρωταθλητή.

Ουέιντ και Λανς... υποκλίθηκαν στον Στεφ Κάρι, κάτι που ΄έκανε και ο Τόλιβερ.

Δείτε πως αντέδρασαν

NEVER underestimate the heart of a Champion‼️‼️ — LeBron James (@KingJames) 11 Μαΐου 2019

Y’all better stop disrespecting @StephenCurry30 just because he’s a team first guy and is willing to sacrifice in moments doesn’t mean he’s not still a beast. — DWade (@DwyaneWade) 11 Μαΐου 2019

Steph had 33 in the second half that’s silly lol — Larry Nance Jr (@Larrydn22) 11 Μαΐου 2019