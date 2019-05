Οπαδός των Κλίπερς πήγε στην διαμαρτυρία των Λέικερς και φώναξε: «Η εποχή σας τελείωσε»! (vids)

Στην αρχή έφτασε ένας νεαρός φαν των Κλίπερς, ο οποίος είπε στην κάμερα «Θα πάρουμε τον Λέοναρντ και τον Ντουράντ», με έναν οπαδό των Λέικερς να τού λέει: «Εμείς θα πάρουμε τον Λέοναρντ!».

Έπειτα, έφτασε και η γνωστή... μορφή των Κλίπερς, «Clipper Darrell», ο οποίος είναι κάτοχος διαρκείας στην ομάδα από το 2000-01 και φώναζε «Η εποχή των Λέικερς τελείωσε, ήρθε η ώρα των Κλίπερς!».

Οκ, την γιούχα του την «έφαγε», αφού τού απάντησαν «Έχεις πάρει ποτέ πρωτάθλημα;», αλλά δεν άνοιξε... μύτη, έτσι!

A Clippers fan showed up to the protest trolling Lakers fan, says their dysfunction is “pretty funny, honestly”

Clipper Darrell just showed up to take his victory lap at the Lakers protest. pic.twitter.com/5f8twCOQaE

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) 10 Μαΐου 2019