Λίλαρντ-ΜακΚόλουμ-Χουντ: 25άρα σε «do or die» ματς μετά το 2002! (pic)

Ματς ζωής και θανάτου για τους Μπλέιζερς ήταν το Game 6 κόντρα στους Νάγκετς, αφού με ήττα έλεγαν αντίο στα playoffs.

Όμως το Πόρτλαντ ισοφάρισε τη σειρά σε 3-3 και τα πάντα θα κριθούν στο καθοριστικό Game 7.

Λίλαρντ, ΜαΚκόλουμ και Χουντ έγιναν η πρώτη τριπλέτα με 25+ πόντους σε νίκη μιας ομάδας, όταν αυτή αντιμετωπίζει κατάματα τον αποκλεισμό.

Τελευταίοι που το έκαναν ήταν οι Τζέισον Κιντ, Κένιον Μάρτιν και Κιθ Βαν Χορν το 2002 με τη φανέλα των Νετς.

Damian Lillard, CJ McCollum, and Rodney Hood become the first trio to all score 25+ PTS in a win when facing elimination since Jason Kidd, Kenyon Martin, and Keith Van Horn (2002). pic.twitter.com/HZqAjluuD7

— NBA.com/Stats (@nbastats) 10 Μαΐου 2019