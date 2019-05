Νούρκιτς: «Μακάρι να έπαιζα και ας χτυπούσα ξανά» (vid)

Ο Νούρκιτς ήταν ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για τους Μπλέιχερς, αφού έσπασε το πόδι του και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στα playoffs. Παρά την ταλαιπωρία του βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του και συμπαραστέκεται στους συμπαίκτες του με κάθε τρόπο.

Μάλιστα ο Λίλαρντ αποκάλυψε ότι του είπε: «Είναι μέρος της ομάδας. Τον να τον έχουμε εκεί μας ολοκληρώνει. Μερικές φορές δεν είναι εκεί και κοιτάς και λες κάποιος λείπει. Είναι σκληρός και ως άνθρωπος. Σήμερα μου είπε όταν καθόμουν δίπλα του, 'μακάρι να έπαιζα με το σπασμένο πόδι μου, θα έβγαινα εκεί έξω και ας χτυπούσα ξανά αν μπορούσα'. Και λέω ο τύπος είναι τρελός».

“I wish I could play with my broken leg. I would go out there right now and get hurt again if I could.”

