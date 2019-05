Γιόκιτς: Στον δρόμο που... χάραξε ο ΛεΜπρόν! (pic & vid)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Νίκολα Γιόκιτς στα φετινά playoffs.

O Σέρβος είχε 25 πόντους, 19 ριμπάουντ και 6 ασίστ κόντρα στους Μπλέιζερς, οδηγώντας τους Νάγκετς στη νίκη και το 3-2.

Πλέον έχει 3 ματς με 20+ πόντος, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ στη φετινή postseason και πλέον έγινε ο δεύτερος μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς την τελευταία 10ετία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Ο Βασιλιάς το πέτυχε τόσο το 2012 όσο και το 2015.

Nikola Jokic's 25 points, 19 rebounds, and 6 assists powered the Nuggets past the Blazers, 124-98.

Jokic now has three 20 point, 15 rebound, 5 assist performances this postseason, tied for the most in a postseason over the last 10 years with LeBron James (3) in 2015 & 2012. pic.twitter.com/PFjmIF0ZP1

