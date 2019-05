Πιτίνο: «Τι να σκέφτονται άραγε ο Χακίμ, ο Σακ, ο Καρίμ βλέποντας το σημερινό ΝΒΑ;»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter έγραψε: «Αναρωτιέμαι τι θα σκέφτονται τώρα ο Χακίμ, ο Σακ, ο Καρίμ, ο Ουόλτον και πολλοί ακόμα παρακολουθώντας το σημερινό ΝΒΑ. Οι σέντερ παίζουν περισσότερο από το 50% στην περιφέρεια. Το τριγωνικό μπάσκετ στο low post είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Παρόλα αυτά θα επιστρέψει με διαφορετικό τρόπο και όσο οι άμυνες προσαρμόζονται».

Εσείς; Συμφωνείτε με την απορία του Ρικ Πιτίνο;

Wonder what goes through the minds of Hakeem, Shaq, Kareem, Walton, etc when they watch the NBA now. Centers play over 50% on the perimeter. Triangle low post basketball is a thing of the past. It will come back in a different way as the defenses adjust.

— Rick Pitino (@RealPitino) 7 Μαΐου 2019