Η σεζόν έχει τελειώσει για τους Νετς, οι οποίοι ήδη σκέφτονται την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο Άλεν Κραμπ έκανε χρήση της option και ανανέωσε με το Μπρούκλιν.

Με αυτόν τον τρόπο θα πάρει 18.5 εκατ. δολάρια για την επόμενη σεζόν.

Φέτος είχε 9.6 πόντους και 3.4 ριμπάουντ μέσο όρο

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 Μαΐου 2019