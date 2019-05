Εμπίντ: «Όταν διασκεδάζω αλλάζει το παιχνίδι μου» (vid)

Οι Σίξερς έκαναν 2-1 την σειρά με τους Ράπτορς, με τον Εμπίντ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Εκτός από την εξαιρετική του εμφάνιση, έδειξε να έχει και διάθεση πανηγυρίζοντας κάθε καλάθι που πετύχαινε. Στην συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε γι' αυτό και απάντησε ότι όταν διασκεδάζει μέσα στο παιχνίδι, αλλάζει το παιχνίδι του και αυτό κάνει και η υπόλοιπη ομάδα του.

«Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι το χρειαζόμουν. Όταν διασκεδάζω το παιχνίδι μου αλλάζει. Πάντα λέω ότι αν δεν χαμογελάω μέσα στο παιχνίδι δεν είμαι μέσα σε αυτό. Ξέρω ότι για να εξελίξω το παιχνίδι μου πρέπει να διασκεδάζω στο παρκέ. Την ίδια ώρα πρέπει να φτιάξω Plays, αλλά οι πανηγυρισμοί πρέπει να γίνουν για εμένα. Το παιχνίδι είναι καλύτερο με αυτόν τον τρόπο. 'Ανεβάζει' τους συμπαίκτες μου και όλοι κάνουμε καλή δουλειά».

