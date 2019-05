Ο... Shaqstradamus Σακίλ προέβλεψε νίκη των Μπακς στη Βοστόνη! (vid)

Για το «ζευγάρι» των Μπακς με τους Σέλτικς, προέβλεψε νίκη για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Βοστόνη και... απάντηση στο break για το 2-1 στη σειρά.

Για το Σίξερς-Ράπτορς με τη σειρά να μεταφέρεται στη Φιλαντέλφια, είπε ότι οι δύο ομάδες θα πάρουν από μία νίκη για το 2-2.

Αντίθετα υποστήριξε ότι οι Ουόριορς θα βρεθούν στα... πρόθυρα της «σκούπας» θεωρώντας ότι θα κάνουν το 3-0 στο Χιούστον, ενώ προέβλεψε και το 2-1 των Μπλέιζερς στο Όρεγκον.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο...

The Great Shaqstradamus gives us his #NBAPlayoffs predictions for the next 3 days. pic.twitter.com/fCVBE6VEQs

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 2 Μαΐου 2019