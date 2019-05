Χάρντεν: Τον χτύπησε στο μάτι ο Γκριν! (vid)

Απρόοπτο για τους Ρόκετς στο Game 2 με τους Ουόριορς.

Ο Τζέιμς Χάρντεν δέχτηκε χτύπημα στο μάτι από τον Γκριν μετά από διεκδίκηση και με το σκορ στο 19-8, 5:12 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου έφυγε για τα αποδυτήρια. Να τονισθεί πως ο Ντρέιμοντ του ζήτησε συγγνώμη.

Όμως στο 3ο λεπτό της 2ης περιόδου γύρισε στον πάγκο της των Ρόκετς, δείχνοντας πάντως πως τον ενοχλεί το μάτι. Στη συνέχεια επέστρεψε και στην 5άδα του Χιούστον.

James Harden has left the game after getting hit in the eye by Draymond Green.

As he was leaving the court both Green and Kevin Durant went over to check in on him. pic.twitter.com/W3cXZCcQNn

— KNBR (@KNBR) 1 Μαΐου 2019