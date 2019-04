Μπάτλερ όπως... Τσαρλς Μπάρκλεϊ! (pic)

Ο σταρ των 76ers φρόντισε να βάλει το όνομά του στο βιβλίο της ιστορίας της ομάδας χάρη στους 30 πόντους του, τα 11 ριμπάουντ και τις 5 ασίστ.

Συγκεκριμένα έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία της Φιλαντέλφια τα τελευταία 40 χρόνια που καταφέρνει σε ματς της postseason να έχει τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ το έχει καταφέρει 5 φορές στο παρελθόν και άλλες δύο ο νυν συμπαίκτης του στην ομάδα, Τζοέλ Εμπίντ.

30 PTS | 11 REB | 5 AST@JimmyButler becomes the 3rd @sixers player (Joel Embiid 2x & Charles Barkley 5x) in the last 40 seasons to record 30 PTS, 10 REB, 5 AST in an #NBAPlayoffs game! #PhilaUnite pic.twitter.com/B7cDpyr6xf

— NBA.com/Stats (@nbastats) 30 Απριλίου 2019