Ο Γκασόλ παίρνει την μπάλα, βλέπει τον Λέοναρντ να έρχεται, του πασάρει κι ο σταρ της ομάδας του Τορόντο καρφώνει εύκολα.

Ιδού η εν λόγω φάση:

Kawhi (20 PTS) cuts to the lane for the slam! #NBAPlayoffs #WeTheNorth 48#PhilaUnite 55

: @NBAonTNT pic.twitter.com/nz6I1FP55h

— NBA (@NBA) April 30, 2019