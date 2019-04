Οι Ρόκετς έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας για 81 λάθη των διαιτητών (pic)

Το NBA σιγά σιγά εξευρωπαΐζεται σε θέματα διαιτησίας.

Οι Χιούστον Ρόκετς έστειλαν λεπτομερή αναφορά στο αρμόδιο όργανο του ΝΒΑ κάνοντας λόγο για 81 λάθη των ρέφερι.

Μεταξύ άλλων αναφέρει μέσα πως οι διαιτητές έκριναν τον πρωταθλητή του ΝΒΑ κάτι το οποίο δεν είναι καλό για τη Λίγκα.

Ο Μπάιρον Σπρούελ, διευθυντής του NBA έλαβε την επιστολή ύστερα από δεκάδες ανταλλαγές SMS με ανθρώπους των Ρόκετς.

Οι διαμαρτυρίες φυσικά επικεντρώθηκαν στο άστοχο τρίποντο του Χάρντεν η άμυνα στο οποίο κρίθηκε νόμιμη από τον αντιπρόεδρο διαιτησίας.

"As we told the Rockets, we do not agree with their methodology," a league spokesman tells @Rachel__Nichols and I. Our report details the math behind Houston's claims of losing 18 points to officiating in Game 7: https://t.co/PnbDE4gniU

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) 29 Απριλίου 2019