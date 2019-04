Πιτίνο: «Ο Ντουράντ μπορεί να γίνει ο καλύτερος όλων των εποχών»! (pic)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Είναι πολύ δύσκολο να βαθμολογήσεις παίκτες από διαφορετικές εποχές. Ο Τζόρνταν ήταν ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο ΛεΜπρόν είναι ο πιο κυρίαρχος στο παιχνίδι. Ο Κόμπι είναι ο πιο δολοφονικός σκόρερ. Τώρα πιστεύω πως ο Ντουράντ μπορεί να γίνει το Νο1 όλων των εποχών!».

Really difficult to rate players from different eras. MJ wAs the best two way player I’ve ever seen. Lebron the most powerful player in the game. Kobe the most lethal scorer. I now believe Durant could become #1 of all time!

— Rick Pitino (@RealPitino) 29 Απριλίου 2019