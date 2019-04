Ντουράντ όπως... Τζόρνταν, Ουέστ, ΛεΜπρόν και Μπάρι! (pics)

Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς έγινε αρχικά ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Γκόλντεν Στέιτ μετά τον θρυλικό Ρικ Μπάρι το 1967, ο οποίος για 3ο συνεχόμενο παιχνίδι των playoffs σημείωσε 35 ή περισσότερους πόντους.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Επίσης έγινε ο 4ος παίκτης του ΝΒΑ που μετράει κατά μέσο όρο 40+ πόντους, 5+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ για πέντε παιχνίδι σε μια postseason. Οι προηγούμενοι τρεις που τα είχαν καταφέρει ήταν οι Τζέρι Ουέστ (1965), Μάικλ Τζόρνταν (1988, 1989, 1990, 1993) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (2009, 2018).

Kevin Durant is the 1st Warriors player with 3 straight 35-point games in the playoffs since Rick Barry in 1967 (two different streaks).



Durant scored 24 of his 35 points in the 2nd half (no other Warriors player had more than 8). pic.twitter.com/43k0E6nvVq

