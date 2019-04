Κερ: «Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Μάικλ... κάτι!» (vid)

Ο KD έχει πάρει... φωτιά στα playoffs και είναι εκείνος που έχει πάρει από το χέρι τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, όπως ακριβώς έκανε και στον πρώτο ημιτελικό της Δύσης!

Ποια ήταν η απάντηση του προπονητή του όταν του έγινε η ερώτηση για το αν θυμάται ανάλογη περίπτωση; «Είναι ένας τύπος που λέγεται Μάικλ... κάτι! Δεν θυμάμαι το επώνυμό του» σχολίασε χαριτολογώντας ο Κερ και φυσικά αναφερόταν στον Μάικλ Τζόρνταν, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στην χρυσή ομάδα των Σικάγο Μπουλς.

«Σίγουρα οι εμφανίσεις του Ντουράντ στα τελευταία ματς είναι εξαιρετικές. Το είπα κάποιες φορές μέσα στην εβδομάδα. Είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης στην Γη. Είναι από τους πιο ταλαντούχους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλοτε κάποιος που να του μοιάσει. Με ύψος 2.10, να μπορεί να ντριπλάρει, να σουτάρει τρίποντα, να πασάρει, να παίζει άμυνα. Είναι απίστευτο το ταλέντο του. Όταν χάσαμε στο Game 2 από τους Κλίπερς, ένιωσα ότι θα ήταν εκείνος που θα έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του. Και αυτό ακριβώς έκανε».

