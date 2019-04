Οι Σπερς δεν έκαναν φάουλ στο τέλος και ο Πόποβιτς ήταν έξαλλος! (vids)

Μπέρδεμα δημιουργήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού των Νάγκετς με τους Σπερς, αφού με 27 δευτερόλεπτα να μένουν η ομάδα του Σαν Αντόνιο που έχανε με 4 πόντους, δεν έκανε φάουλ να έχει έστω την ευκαιρία να κάνει ένα ακόμα σουτ και απλά άφησε τον χρόνο να τελειώσει.

O Γκρεγκ Πόποβιτς παραδέχτηκε ότι ο παίκτης του δεν τον άκουσε και απλά δεν έκανε το φάουλ...

Δείτε την φάση:

Pop on Aldridge not fouling:

“Obviously he didn’t hear anybody because he didn’t foul”#Spurs #Nuggets pic.twitter.com/gYywZ3HV4p

