Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ μέτρησε 22.6 πόντους για τους Ράπτορς στη σειρά με το Μάτζικ, έχοντας καθοριστική συμβολή στο 4-1 των Καναδών που έχουν μπροστά τους τις μάχες με τους Σίξερς.

Ahead of @sixers/@Raptors Game 1, watch the BEST plays from @pskills43 (22.6 PPG) in the First Round! #WeTheNorth

